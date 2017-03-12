هيئة السياحة تنظم ورشة عمل عن تطوير تنظيم وتنفيذ فعاليات سوق عكاظ

صراحة-الرياض:نظمت هيئة السياحة والتراث الوطني في الرياض الأسبوع الماضي, ورشة عمل عن تطوير تنظيم وتنفيذ فعاليات سوق عكاظ في نسخته الـ 11 .

وتأتي هذه الورشة, ضمن حزمة من ورش العمل المتخصصة التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, بغية الخروج بمقترحات وآراء جديدة من المتخصصين وعموم أطياف المجتمع.

وتعد هذه الورشة, الرابعة بين ست ورش، ومن المقرر أن يتلوها ورشتين، حيث كانت الورشة الأولى مع الأدباء والمثقفين, والثانية كانت مع الأكاديميين ورجالات التعليم، والثالثة كانت اقتصادية ،والرابعة مع المخرجين ومنظمي الفعاليات وسيتلوها ورش خاصة بالشؤون الهندسية ومرئيات المجتمع المحلي.

ويشكل مهرجان سوق عكاظ أحد أهم الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة لما له من أهمية ليس في منطقة مكة المكرمة والمملكة فحسب بل في العالم العربي، وذلك على خلفية الأثر والمكانة التاريخية والحضارية لسوق عكاظ.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن المهرجان شهد منذ انطلاقته نحو 1.648 مليون زائر, وأسهم في توفير8.6 ألف وظيفة مؤقتة، مع 270 فعالية سياحية, وهذا كله أسهم في ضخ 1.4 مليار ريال للمنطقة بمختلف قطاعاتها.

وكشفت إحصائيات مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس”, أن 60 % من زوار الطائف في تلك الفترة هدفهم زيارة مهرجان عكاظ وهذه تؤشر إلى تزايد أهمية المهرجان, حيث أفادت الإحصائيات أن غالبية الزائرين للمهرجان كانوا مع عوائلهم بنسبة تتجاوز 61% من نسبة الحضور وأن من قدم مع أصحابه أو بمفرده يصل إلى 39% من إجمالي الحضور, كما أوضحت الإحصائيات أن 60% من زوار مهرجان عكاظ قضوا ليلتين أو أكثر في الطائف.