الحملة الوطنية السعودية توزع حزمة من المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في محافظة أربد

صراحة-الرياض:قام مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بالأردن بتوزيع المساعدات الإغاثية و المتمثلة بكسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية وحقيبة العناية الشخصية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة أربد ليستفيد من هذه المساعدات الإغاثية (454) أسرة بواقع (2553) شقيق سوري وذلك من خلال المحطه السادسة بعد المائة .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تتبع خطط استراتيجيه لتقديم أفضل خدمة إنسانية للأشقاء السوريين والتي من شأنها أن تغطي الاحتياج الفعلي لهم في مثل هذه الظروف الصعبه ، مبيناً استمرار تقديم محطات الخير على الأشقاء النازحين و اللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان و الداخل السوري مستحدثه خلال هذا الموسم بالإضافة لبرنامجها الموسمي “شقيقي دفؤك هدفي” برنامجي ” شقيقي سفرتك هنية” و “شقيقي صحتك غالية ” لتلبي احتياجات الأسر السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها.