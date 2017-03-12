كشافة المملكة تواصل مشاركتها في المخيم الكشفي الدولي الأول على الثلوج بالجزائر

صراحة-الرياض:تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية, مشاركتها في المخيم الكشفي الدولي الأول على الثلوج المقام بولاية البويرة بالمنطقة السياحية في تيكجدة بالجزائر، الذي أفتتحه أمس الأول القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية محمد بوعلاق .

وتضمن برنامج أمس, مسيرة استكشافية ترفيهية إلى أعالي جبال تيكجدة “منطقة تيغزرة”، إضافة إلى تنظيم ورشات إعداد الطبخ التقليدي، والاسعافات الاولية، وعمليات الإنقاذ في المناطق الثلجية، إلى جانب زيارة ميدانية لقرية تالة سالة، وزيارة إلى المعرض التقليدي الخاص بالقرية، وزيارة الى معصرة الزيتون، وحملة للتشجير.

وأفاد رئيس الوفد لسعودي محمد عبدالله المحمود, أن الجوالة المشاركين تم إعدادهم مبكراً لهذه المشاركة في هذه الأجواء الباردة والتخييم والمغامرة ووسائل السلامة الفردية والجماعية.