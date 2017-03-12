23 منشأة تعرض فرصا وظيفية للشباب في القطاع الخاص

صراحة-الرياض:تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف يوم الخميس المقبل لقاء عن التوظيف ومحاضرة إرشادية مهنية توجيهيه في مجال التنمية البشرية والسلوك الوظيفي، بهدف التهيئة لدخول سوق العمل وتوفير الوظائف ذات البيئة المناسبة للشباب السعودي خريجي الجامعات والثانوية للعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك بمقر الغرفة .

ووجهت الغرفة الدعوة للشباب الباحثين عن عمل غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية لحضور اللقاء والاستفادة من الفرص الوظيفية التي تطرحها 23 منشأة في مختلف المجالات .

ويأتي اللقاء استمرارا للدور الذي تقوم به الغرفة في مجال التوظيف وتهيئة الباحثين عن عمل والسعي للاسهام في تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تنمية الموارد البشرية الوطنية وخفض نسب البطالة من الجنسين.

ودعت الغرفة منشآت القطاع الخاص للمساهمة في إبراز جهود قطاع الأعمال وحرصه على توظيف الباحثين عن عمل من خلال التفاعل مع مركز التدريب والتوظيف بالغرفة.