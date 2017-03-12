الحملة الوطنية السعودية تصل للمحطة 107 من سلسلة توزيعات المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين في لبنان

صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع المساعدات الإغاثية العينية من كساء وغذاء وأدوات منزلية ومدرسية ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة في هذا الوقت وهي ” شقيقي دفؤك هدفي4 ” و “شقيقي سفرتك هنيه” و شقيقي صحتك غالية “.

وقال مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إن الحملة تعمل بشكل مستمر على ايصال المساعدات الإغاثية إلى الاشقاء اللاجئين السوريين في لبنان من خلال محطات التوزيع المتتالية في المناطق اللبنانية كافة، مضيفاً أنه تم في هذه المحطة استهداف نحو 1000 مستفيد في منطقة تعنايل وزعت عليهم البطانيات والملابس الشتوية بأنواعها وغيرها من المساعدات التي تغطي احتياجات الأسرة من أواني منزلية بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ، أن الحملة الوطنية السعودية تقدم الاحتياجات اللازمة من المواد الإغاثية للأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين في أماكن تواجدهم من خلال برامج إغاثية تطلقها بشكل دوري ومستمر تلبيه للواجب الديني والإنساني والنهج الإغاثي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن التوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام لينعموا بحياه جيده.