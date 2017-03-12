جامعة نجران تنظم حملة عن صحة الفم والأسنان لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة

صراحة-نجران:نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية طب الأسنان بجامعة نجران، حملة توعوية عن صحة الأسنان،وجهت لمنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، في بادرة مجتمعية بعنوان “الحملة التوعوية والتثقيفية لصحة الفم والأسنان.

وقدم الفريق الجامعي خلال الحملة التي حضرها مدير الدفاع المدني بنجران العميد غازي بن غرم الله الغامدي, محاضرة علمية عن العادات الغذائية واليومية الصحيحة، وكذلك العادات السيئة التي يجب على الجميع الابتعاد عنها، وأهمية العناية بنظافة الفم والأسنان وضرورة تناول الغذاء الصحي المتوازن، والزيارة الدورية لطبيب الأسنان.،فضلاً عن تقديم الفحص السريري عبر عيادة متكاملة.