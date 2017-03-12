تحت شعار “نجتمع لنتواصل” المالية تنظم فعاليات اليوم المفتوح

صراحة-الرياض:بمشاركة معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، نظّمت الوزارة يوم الجمعة 11 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 10 مارس 2017م، فعاليّات اليوم المفتوح تحت شعار: “نجتمع لنتواصل”، وذلك في نادي القولف بفندق الرياض انتركونتيننتال.

بدأت الفعاليات باستقبال الموظفين وأبنائهم، وبعد جلسة حرة للتعارف انطلقت الأنشطة الترفيهية، التي تمثلت في العرضة السعودية، والخيمة الشعبية، وحديقة الطفل، ومسرح العروض، كما وفرّت اللجنة المنظمة ركناً خاصاً لالتقاط الصور التذكارية التي جمعت الموظفين بزملائهم وأبنائهم.

وتضمن “اليوم المفتوح” مسابقات معرفية حول مبادرات الوزارة في تحقيق الرؤية 2030، كما قدّم مكتب تحقيق الرؤية نبذة للموظفين عن الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتحديات المحتملة.

وبهذه المناسبة ألقى معالي وزير المالية كلمة أعرب فيها عن سعادته بوجوده بين الموظفين، معتبراً اليوم المفتوح من أولى المبادرات الاجتماعية التي تهدف لتعزيز التواصل بين منسوبي الوزارة بمختلف فئاتهم، وإيجاد بيئة إيجابية موازية لبيئة العمل بين قيادات الوزارة وجميع الموظفين.

وأكد معاليه على فخره واعتزازه بانضمامه للوزارة، التي تعد من أعرق الوزارات بالمملكة ومضى على تأسيسها 86 عاماً، مشيداً بإنجازاتها خلال مسيرتها التاريخية، التي جاءت ثمرة إخلاص جميع أبنائها. وختاماً أعرب معاليه عن ثقته بالله، ثم ثقته بكافة الموظفين في تحقيق مبادرات الوزارة بما يخدم المصلحة الوطنية.

وقد استمتع الموظفون وأبناؤهم بالفقرة التراثية التي تضمّنت عدداً من العروضات الشعبية، كما تفاعلوا من خلال تدوين انطباعاتهم على لوحة تذكارية كبيرة، معربين عن شكرهم وتقديرهم على إقامة حفل جمع الموظفين وأبنائهم من مختلف إدارات الوزارة في أجواء اتسمت بالإخوة والمرح والعفوية.