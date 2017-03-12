عام / محافظ الطائف يدشن أسبوع المرور الخليجي حياتك أمانة

صراحة-الطائف:دشن محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني اليوم، المعرض المصاحب لأسبوع المرور الخليجي بعنوان حياتك … أمانة وذلك بمجمع جوري مول بالمحافظة .

وتجول محافظ الطائف المكلف, في أرجاء المعرض، وأطلع على محتوياته التي شملت العديد من الصور واللوحات والمجسمات وعرض عن الاستعدادات التي اتخذتها إدارة مرور المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة من خلال العديد من البرامج التوعوية تضمنت توزيع المطويات والنشرات وإلقاء المحاضرات في المدارس وتقديم العروض المرئية التي تؤكد أهمية التقيد بالتعليمات المرورية وأتباع قواعد وأنظمة السير حفاظا على سلامة الجميع.

عقب ذلك, كرم محافظ الطائف المكلف, عدداً من الجهات المشاركة والداعمة في فعاليات الأسبوع .