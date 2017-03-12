بلدية أجياد بالعاصمة المقدسة تنفذ حملة لحظر استخدام البلاستيك في تعبيئة وحفظ الطعام

صراحة-مكة المكرمة:شددت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة اليوم, الرقابة على المخابز والمطاعم ومحلات المواد الغذائية لمتابعة عدم استخدام أكياس البلاستيك والنايلون في تعبئة الأطعمة الساخنة لما تمثله هذه المواد من خطورة على سلامه الأطعمة وصحة المستهلكين .

وأوضح رئيس البلدية الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي, أن البلدية نفذت حمله شاملة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة بالمنطقة المركزية كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وغيرها, ضمن جولاتها الميدانية بالمنطقة للتأكد من عدم استخدام علب البلاستيك والأكياس النايلون في تعبئة المواد الغذائية سواء في البيع أو الحفظ .

وبين أن الحملة ركزت على المخابز والمخابز والمطاعم ، لمنع استخدام النايلون في هذه المحلات حيث تم إنذار وتغريم عدد من المحلات المخالفة، ومصادرة كميات كبيرة من البلاستيكات بلغت أكثر من 350 من علب البلاستيك ولفائف الأكياس النايلون .

وأكد المهندس الزايدي ضرورة تعبئة الأغذية في عبوات أو مواد تغليف مطابقة للمواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أنه يحظر استخدام أكياس الـنايلون أو الصحون والأكواب البلاستيكية خاصة في الأطعمة والمشروبات الساخنة، كون هذه المواد قد تتسبب في تغيير خواص الطعام, داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم معالجتها في حينه .