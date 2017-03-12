أمير عسير يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها

صراجة-الرياض:افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم مبنى ديوان المراقبة العامة بمدينة أبها .

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية معلناً بافتتاح الفرع , ثم تجول سموه على الأقسام واطلع على آلية العمل بها .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعهد لهذه المناسبة , والقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري كلمة أوضح فيها أن فرع ديوان المراقبة العامة بعسير تم افتتاحه عام 1401 هـ في عهد المغفور له بإذن الله الملك خالد بن عبدالعزيز , ليسهم في رفع مستوى الاداء المالي , رافعاً اسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على مايولونه من أهتمام ومتابعة , كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على تشريفه حفل افتتاح مبنى الفرع الجديد بالمنطقة ومتابعة سموه الدائمة لأعمال الديوان والتي أثمرت في اتمام بناء هذا الصرح لينضم إلى منظومة الجهات الحكومية في المنطقة .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير درعاً تذكارياً , كما التقطت الصور التذكارية مع منسوبي الفرع .