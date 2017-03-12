أمانة تبوك تكثف رقابتها على الحدائق والمتنزهات

صراحة-تبوك:شددت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة رقابتها على الحدائق والمتنزهات لمنع أي مخالفات قد تتسبب في إزعاج المتنزهين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأمانة قامت بتشديد الرقابة على حدائق ومنتزهات المدينة لمنع أي نوع من المخالفات التي من شأنها مضايقة مرتادي هذه الحدائق والمنتزهات أو إلحاق الضرر بالمرافق العامة في تلك الحدائق.

وبين المهندس الغبان بأن الأمانة منعت انتشار الدراجات النارية والكهربائية، وحجزت خلال الشهرين الماضيين ما يزيد على 25 دراجة نارية وكهربائية، وتم فرض غرمات مالية على أصحابها تراوحت مابين 2000 إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى منع انتشار الخيول في حدائق المدينة وذلك بحجزها وفرض غرامات مالية تصل إلى 10000 آلاف ريال كحد أعلى.

من جهته دعا مدير إدارة الأمن والسلامة بالأمانة سلطان العطوي المتنزهين إلى الالتزام بتعليمات الأمانة وعدم إشعال النيران أو الشوي على المسطحات الخضراء.