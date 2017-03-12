رئيس الهيئة الملكية بينبع يتفقد عدداً من المشروعات

صراحة-ينبع:تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم عدداً من مشروعات الهيئة الملكية بينبع والمواقع الإنشائية في مدنية ينبع الصناعية, بهدف الاطلاع على سير العمل وتقدم المشروعات .

وتضمنت الجولة تفقد مشروع إنشاء الطرق والمرافق بمنطقة سي 4, وسي 5, وسي 6, ويشمل المشروع تسوية الأراضي الصناعية بالمناطق وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وكذلك إنشاء التجهيزات الأساسية .

كما تفقد الدكتور نصيف مشروع توسعة منطقة الصناعات الخفيفة, ومشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الميناء والمحول الشرقي، ومشروع إنشاء مبنـى الكلية الجامعية للبنين .