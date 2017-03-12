التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> رئيس الهيئة الملكية بينبع يتفقد عدداً من المشروعات
12 مارس, 2017   2070

رئيس الهيئة الملكية بينبع يتفقد عدداً من المشروعات

000-2303856211489313147908

 

صراحة-ينبع:تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم عدداً من مشروعات الهيئة الملكية بينبع والمواقع الإنشائية في مدنية ينبع الصناعية, بهدف الاطلاع على سير العمل وتقدم المشروعات .
وتضمنت الجولة تفقد مشروع إنشاء الطرق والمرافق بمنطقة سي 4, وسي 5, وسي 6, ويشمل المشروع تسوية الأراضي الصناعية بالمناطق وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وكذلك إنشاء التجهيزات الأساسية .
كما تفقد الدكتور نصيف مشروع توسعة منطقة الصناعات الخفيفة, ومشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الميناء والمحول الشرقي، ومشروع إنشاء مبنـى الكلية الجامعية للبنين .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA