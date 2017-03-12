رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى ماليزيا

صراحة-الرياض:استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم, السفير محمود بن حسين قطان بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا .

وهنا معالي رئيس المجلس, االسفير محمود قطان خلال اللقاء على الثقة الملكية الكريمة ، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الماليزي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

وحمَّل معالي رئيس مجلس الشورى السفير قطان, نقل تحياته لمعالي رئيس البرلمان الماليزي وأعضائه.