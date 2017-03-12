تحديد هوية المتهمين في جرائم سلب عملاء البنوك

صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرار لجهود شرطة المنطقة لمكافحة جرائم تتبع عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب اموالهم ، فقد رصدت الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من تلك الحوادث شمال وشرق العاصمة الرياض تطابقت فيها أوصاف الجناة حسب بلاغات عدد من المواطنين والمقيمين مفادها تعرضهم للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص عقب خروجهم من البنوك وقيام الجناة بتهديدهم بالسلاح وسلب ما بحوزتهم من اموال، ولأهمية البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد تكللت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى من تحديد هوية ثلاثة متهمين أثيوبيي الجنسية أتضح وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة ، وبسماع اقوالهما اقروا مبدئيا بارتكاب ( 9 ) جرائم تمثلت في متابعة عملاء البنوك بعد خروجهم واستيقافهم وتهديدهم بالسلاح الابيض ( ساطور ) وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص . – والله الموفق –