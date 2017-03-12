فلكية جدة : « القمر البدر الأخير » خلال فصل الشتاء … الليلة

صراحة-الرياض:افادت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء اليوم الاحد 12 مارس 2017 القمر الثالث من ثلاثة هذا الموسم خلال الفترة من الانقلاب الشتوي و الاعتدال الربيعي وسيسطع طوال هذه الليلة كأخر قمر بدر خلال فصل الشتاء ومرحبا بقرب الربيع في النصف الشمالي للكرة الارضية .

القمر سوف يصل الى لحظة الاكتمال عند الساعة 5:54 مساء بتوقيت السعودية – 2:54 مساء بتوقيت غرينتش.

وبغض النظر عن موقع الراصد على الارض فالقمر البدر سوف يظهر فوق الافق الشرقي مع غروب الشمس ، وبعد بداية الليل وارتفاع القمر ما بعد الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي سيلاحظ وجود جسم ابيض ساطع اسفل القمر البدر ذلك كوكب المشتري.

ومع مرور الوقت يصل القمر اعلى السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الافق الغربي مع شروق شمس الاثنين .

ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار او تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل الى مرحلة التربيع الاخير بعد اسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.