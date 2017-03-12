بلدية الذيبية تغلق مسلخ أهلي لعدم حصوله على ترخيص .. وتطبيق الإجراءات النظامية عليه

صراحة-الرياض:أغلقت بلدية الذيبية اليوم الاحد الموافق 13/6/1438هـ،مسلخ “خاص“، لعدم وجود ترخيص بلدي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية .

وأوضح رئيس بلدية الذيبية المهندس محمد الحميداني أن البلدية اغلقت مسلخ أهلي (نقطة ذبح)، وذلك لعدم وجود ترخيص من البلدية، أثناء جولات مراقبي البلدية الميدانية الدورية ومفتشي صحة البيئة، لافتا الى أنه تم إغلاق المسلخ واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

ولفت الى أن بلدية الذيبية تقوم حاليا بتكثيف الجولات الميدانية في المدينة ، اضافة الى القيام بحملات البلدية التفتيشية والرقابية المستمرة طوال العام، بهدف التأكد من توافر اشتراطات السلامة في جميع المنشآت الصحية والغذائية، وكذلك في المطابخ للتأكد من سلامة الذبح ، لافتا الى أن اغلاق المسلخ يأتي بهدف المحافظة على السلامة العامة، مشددا على أنه لا مجال للتهاون وأن صحة المواطن والمقيم خط احمر .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين في الذيبية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية.