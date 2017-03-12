“الغذاء والدواء” السعودية و”وكالة الأدوية التركية” تناقشان مذكرة تفاهم للتعاون في تسجيل وتعقب الأدوية والتفتيش

صراحة-الرياض:زار معالي الرئيس للهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الوكالة التركية للأدوية والأجهزة الطبية (TMMDA)، والتقى رئيس الوكالة وعدداً من المسؤولين فيها، لبحث مواضيع متعلقة بالأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

وقدّم مسؤولون في إدارة الأدوية، عروضاً عن آليات حول تراخيص الأدوية البشرية، والمستحضرات العشبية والصحية، والأدوية والمؤثرات العقلية، والدراسات السريرية، والتحليل، والتيقظ الدوائي، وتسعيرة الأدوية.



وجرى استكمال مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الجهتين، التي تضمنت بنود تعاون في مجالات عدة، منها الاعتراف المتبادل بزيارات التفتيش، وتسجيل الأدوية، والتدريب، ونظام تعقب الأدوية وغيرها.

كما التقى الدكتور الجضعي، معالي وزير الصحة التركي الدكتور رجب أقداغ، الذي شدد على أهمية التعاون بين البلدين، واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة لما فيه مصلحة البلدين.

وقدمت إدارة الأجهزة والمنتجات الطبية، عروضاً حول قاعدة البيانات الوطنية للأجهزة والمنتجات الطبية، والمعاينة السريرية للأجهزة والمنتجات الطبية ومعايرة وفحص الأجهزة والمنتجات الطبية. وتخلل هذه العروض العديد من الأسئلة والمناقشات.

كما تضمنت الزيارة، الاطلاع على التجربة التركية، في مجال نظام تتبع مسار الأدوية (track and trace system) ابتداء من تطوير البرنامج من الناحية التقنية، مروراً بأحد المستودعات الدوائية التي تشتري الأدوية من المصانع، وتبيعها للمستشفيات والصيدليات، وانتهاء بصرفها إلى المرضى عبر الصيدليات.

إلى ذلك، زار الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وزارة الزراعة التركية، والتقى معالي الوزير فاروق تشيليك، وعدداً من مدراء الإدارات والمسؤولين فيها.

وتطرق اللقاء إلى عرض بعض المواضيع حول سلامة الأغذية، والتفتيش على المنشآت التابعة لإنتاج الغذاء، ومراقبة المبيدات، وأنظمة وقوانين تراخيص الأغذية. وتخلل هذه العروض العديد من الأسئلة والمناقشات.