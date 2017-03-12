حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 430 كيلوجرام من الحشيش المخدر ويقبض على 9 أشخاص

صراحة-الرياض:صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ٥-١٢ /١٤٣٨/٦ه‍ـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر حدود منطقة جازان وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على (٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(٥)خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية و(١)شخص واحد سعودي الجنسية .. وكان مجموع ما قبض عليه (٤٣٠)أربعمائة وثلاثون كيلوجرام من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الامنيه الاخرى . والله ولي التوفيق.