مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6834.06 نقطة

صراحة – خالد الحسين : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 82.78 نقطة ليقفل عند مستوى 6834.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة, وأمانة للتأمين, وإكسترا, والأهلية, وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ولاء, وبوان, وساب للتكافل, وأسلاك, وحلواني إخوان, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و 4.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والجزيرة, والرياض ريت, وكيان السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, والجزيرة, ودار الأركان, وسابك, والطيار, هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 154.54 نقطة ليقفل عند مستوى 5506.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 702 صفقات.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, وباعظيم, والعمران, وريدان, وبحر العرب, الأكثر انخفاضا في التعاملات, فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وريدان, وأبو معطي, وباعظيم, والعمران, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وريدان, وباعظيم, وأبو معطي, والعمران, هي الأكثر نشاطا في القيمة.