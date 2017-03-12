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12 مارس, 2017   2737

وفاة مُعتقل يمني متأثرًا بالتعذيب في سجون ‏المليشيات بذمار

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صراحة – فيصل القحطاني : لقي مُعتقل يمني حتفه متأثرًا بالتعذيب الذي ‏تعرض له في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع ‏صالح الانقلابية بمحافظة ذمار .
وأفادت مصادر محلية في ذمار، إن مُختطفًا لدى ‏مليشيات الانقلابيين توفي بعد أربعة أيام من ‏إسعافه جراء التعذيب الذي تعرض له في السجن .
وأكدت المصادر أن المختطف محمد عبدالحكيم ‏شرف الدين أفرجت عنه المليشيات من سجن في ‏مدينة ذمار مركز المحافظة بعد أن دخل في ‏غيبوبة استدعى إسعافه على الفور .
يأتي هذا بعد أن أعلنت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحُديدة اليوم مقتل ستة مختطفين في ‏سجون الانقلابيين بالحُديدة جراء تعرضهم لعمليات ‏تعذيب في السجون .

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