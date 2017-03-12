وفاة مُعتقل يمني متأثرًا بالتعذيب في سجون ‏المليشيات بذمار

صراحة – فيصل القحطاني : لقي مُعتقل يمني حتفه متأثرًا بالتعذيب الذي ‏تعرض له في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع ‏صالح الانقلابية بمحافظة ذمار .

وأفادت مصادر محلية في ذمار، إن مُختطفًا لدى ‏مليشيات الانقلابيين توفي بعد أربعة أيام من ‏إسعافه جراء التعذيب الذي تعرض له في السجن .

وأكدت المصادر أن المختطف محمد عبدالحكيم ‏شرف الدين أفرجت عنه المليشيات من سجن في ‏مدينة ذمار مركز المحافظة بعد أن دخل في ‏غيبوبة استدعى إسعافه على الفور .

يأتي هذا بعد أن أعلنت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحُديدة اليوم مقتل ستة مختطفين في ‏سجون الانقلابيين بالحُديدة جراء تعرضهم لعمليات ‏تعذيب في السجون .