وفاة مُعتقل يمني متأثرًا بالتعذيب في سجون ‏المليشيات بذمار

صراحة – فيصل القحطاني : لقي مُعتقل يمني حتفه متأثرًا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمحافظة ذمار .
وأفادت مصادر محلية في ذمار، إن مُختطفًا لدى مليشيات الانقلابيين توفي بعد أربعة أيام من إسعافه جراء التعذيب الذي تعرض له في السجن .
وأكدت المصادر أن المختطف محمد عبدالحكيم شرف الدين أفرجت عنه المليشيات من سجن في مدينة ذمار مركز المحافظة بعد أن دخل في غيبوبة استدعى إسعافه على الفور .
يأتي هذا بعد أن أعلنت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحُديدة اليوم مقتل ستة مختطفين في سجون الانقلابيين بالحُديدة جراء تعرضهم لعمليات تعذيب في السجون .