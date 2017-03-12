البيئة: ارتفاع إنتاج مياه محطة تنقية عنيزة بنسبة 50%

صراحة – محمد المحسن : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن ارتفاع إنتاج مياه محطة تنقية عنيزة بنسبة 50% وذلك بعد تطوير المحطة ورفع الإنتاج من 50 ألف متر مكعب يومياً إلى 75 ألف متر مكعب يوميا.

وقال مدير عام المياه في منطقة القصيم المهندس إبراهيم الرقيبة : إن الوزارة تسعى من خلال رفع كفاءة تشغيل محطاتها إلى زيادة الانتاج وضمان وصول المياه للمستفيدين بشكل دائم.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الإنتاج الذي كلف أكثر من 98 مليون ريال سيسهم في تقليل أيام المناوبات للوصول إلى ضخ دائم جميع أيام الأسبوع، إضافة إلى أن المحطة ستسهم في ربط المخططات الجديدة والمراكز القريبة بالمحافظة.

وأكد الرقيبة أن رفع كفاءة التشغيل في المحطة يضمن تغطية كامل الاحتياج من المياه في المحافظة حتى عام 1475هـ بمشيئة الله.