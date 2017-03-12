دوري أبطال آسيا: الأهلي يسعى لمواصلة الصدارة أمام العين الإماراتي غداً

صراحة – خالد الحسين : يبحث الأهلي السعودي عن ثلاث نقاط جديدة ومواصلة الصدارة عندما يستضيف العين الإماراتي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدرك الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة في البطولة أن تحقيق فوزه الثالث توالياً سيقربه بشكل كبير من بلوغ الدور الثاني ، حيث يدخل اللقاء في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على بونيودكور الأوزبكي 2-صفر وذوب آهن أصفهان الإيراني 2-1، وبالتالي في تحقيق العلامة الكاملة وعدم التفريط بأي نقطة خاصة على ملعبه .

ويبرز في صفوف الأهلي ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل وتيسير الجاسم وسلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري الذي اختيروا لتشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة تايلند والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم , والدولي المصري محمد عبدالشافي والعراقي سعد عبدالأمير واليوناني فيتفا والسوري عمر السومة.

وفي المقابل يدخل العين “وصيف النسخة السابقة” اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز الثاني بتعادله مع ذوب آهن 1 ـ 1 وفوزه على بنيودكور 3 ـ 2 , ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل على أقل تقدير ليستمر في المنافسة على التأهل , ويبرز في صفوفه خالد عيسى وإسماعيل أحمد ومحمد برمان ومحمد وعمر عبدالرحمن وناصر الشمراني والكوري لي ميونغ جو والبرازيلي كايو فيرنانديز والكولومبي دانيلو اسبريا.

وسبق للأهلي أن قابل الفرق الإماراتية في البطولة 15 مرة وتمكن خلالها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلها كانت الأولى أمام الأهلي عام 2002 والثانية أمام الوحدة عام 2008 والثالثة والرابعة أمام العين عام 2016 وسجل هجومه خلال تلك المواجهات 30 هدفاً بينما استقبلت شباكه 23 هدفا