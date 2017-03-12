مجلس الغرف السعودية ينظم زيارتين لوفدين تجاريين لليابان والصين بمختلف القطاعات الاقتصادية

صراحة – فيصل القحطاني : نوه كل من رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني بالجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي تشمل اليابان والصين، مؤكدين أنها ستعطي دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والعملاقين الاقتصاديين الآسيويين، إضافة إلى أنها ستفتح المجال لشراكات بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعي الأعمال الصيني والياباني.

وسينظم مجلس الغرف السعودية بالتزامن مع هذه الجولة زيارتين لوفدين تجاريين كبيرين إلى كل من اليابان والصين يضم مختلف القطاعات الاقتصادية .

تأتي هاتان الزيارتان بعد النجاح الكبير الذي حققه قطاع الأعمال السعودي في زيارته لكل من ماليزيا وإندونيسيا، حيث من المقرر أن يعقد الوفدان التجاريان السعوديان في كل من طوكيو وبكين عدداً من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظرائه في هاتين الدولتين.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبد الهادي القحطاني أن الوفد السعودي سيعقد في 14 مارس الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو منتدى الأعمال السعودي الياباني، الذي سيناقش التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيسلط الضوء على مبادرة الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والمملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تمثل نموذجاً مُلهِماً في التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جدول أعمال الوفد سيتضمن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والياباني.

وعد القحطاني، اليابان من أبرز الشركاء الدوليين للمملكة وحليفا استراتيجيا على المستوى الاقتصادي، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين يحقق تقدماَ مضطرداً، ويتضمن مبادرات مهمة للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال والتبادل المعرفي ونقل وتوطين التقنيات والتدريب التأهيل.من جهته أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي أن الوفد السعودي سيعقد في 16 مارس الجاري في العاصمة الصينية بكين منتدى الأعمال السعودي الصيني ، وذلك لمناقشة التعاون في عدد من المجالات، كما سيسلط الضوء على استراتيجية ” الحزام الاقتصادي وطريق الحرير” التي أعلنت عنها الحكومة الصينية، وتنسجم مع رؤية المملكة 2030 من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً

وأكد أن الصين تعد شريكاً مهماً يمكن أن تقوم بدور أساسي في تحقيق رؤية المملكة والمشاركة فيما تطرحه من فرص ومشاريع استثمارية نظراً لما تملكه من خبرات وقدرات كبيرة.

وأشار إلى أن جدول أعمال الوفد سيتضمن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والصيني.

وبين المبطي أن العمل على المشاريع والقطاعات التي تطرحهما كل من رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير يمكن أن يشكل دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين.