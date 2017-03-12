أمير منطقة مكة يُدشّن مبادرة دعم وتنظيم الباعة الجائلين

صراحة – محمد المحسن : أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة اليوم, مبادرة دعم وتنظيم الباعة المتجولين, التي يُشرف عليها مركز التكامل التنموي بالإمارة، حيث سلّم سموه رخص النشاط لعددٍ من المستفيدين، وأطلع عقب إطلاق المبادرة على عربات الباعة.

وتأتي المبادرة لتشجيع أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين الذي يتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف شاب وشابة لدخول نشاط البيع المتجول في محافظة جدة, من خلال دعمهم وجعل بيئة عمل أكثر ازدهاراً.

وشهدت الفترة التحضيرية التي سبقت إطلاق المبادرة التي تبناها مركز التكامل التنموي بالإمارة إطلاق أمانة جدة لبرنامج “طموح , لتسهيل إجراءات رخص الباعة المتجولين, فيما تطورت الغرفة البرنامج من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص كداعمين وممولين وموردين وصانعين , وتقديم دعم إعلامي وتسويقي للباعة المتجولين ,أعقب ذلك حصر جميع القطاعات ذات العلاقة التي يقرب عددها من 30 جهة, وعقدت عدة اجتماعات وورش عمل معهم وتحديد الدور المطلوب منهم لدعم المستفيدين من المبادرة , الذين استثنتهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الضمان الاجتماعي لمدة عام قابل للتمديد.

وستوفر الجهات المشاركة دعماً تنظيميا وتسويقيا, من خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الأمانة والغرفة, وتوفير دعم مالي يصل لـ 250 ألف ريال, من عدة جهات حكومية وأهلية شملت بنك التنمية الاجتماعية, وباب رزق جميل , فيما سيتم توفير دعم تدريبي واستشاري مجاني وشبه مجاني , من عدة جهات حكومية وأهلية ، شملت معهد ريادة الأعمال، وعيادات الأعمال ، وتوفير عربات بأفضل المواصفات والتصاميم والأسعار مع تسهيلات الدفع وخدمات ما قبل وبعد البيع , ذلك من عدة موردين ومصنعين للعربات من مؤسسة محمد يوسف ناغي، ومجموعة عبد اللطيف جميل، وشركة عربتك.

وتضمنت المبادرة أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مركز التكامل التنموي مكتباً لخدمة المستفيدين من المبادرة ودعمه بالكوادر البشرية , وذلك لاستقبال وإدارة طلبات المستفيدين وتقديم الخدمات لهم من خلال ربطهم بالجهات ذات العلاقة , فيما قام فريق المبادرة المكون من مركز التكامل التنموي وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة بوضع خطة مستقبلية تتضمن النشاطات الإعلامية والتطويرية للمبادرة بما فيها آليات متابعة تنفيذ المبادرة وقياس أدائها وتحقيق أهدفها.