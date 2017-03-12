مشاري الدوسري بطل الناشئين ..وسالم السويلم بطل البراعم في بطولة الأمير فيصل لكرة الطاولة

صراحة – خالد الحسين :اختتمت أمس بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة الطاولة للفردي والزوجي لفئتي الناشئين والبراعم التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام .

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الهويش الفائز بالمركز الأول لفئة الناشئين فردي مشاري الدوسري ( مكة المكرمة ) ، وثانيا حسن اليوسف ( الشرقية ) ، وثالثا سعود المطيري ( القصيم ) ، كما حقق فئة الناشئين زوجي المركز الأول مشاري الدوسري و خالد الشريف ، والثاني أحمد جلال و حسن اليوسف ، والثالث محمد القرني و فهد القرني .

وفي فئة البراعم فردي توج بالمركز الأول سالم صالح السويلم ( الاحساء ) ، والثاني طلال المطيري ( القصيم ) ، والثالث عبدالله الزهراني ( تبوك ) ، وفي فئة البراعم زوجي حقق المركز الأول خالد الحربي و نايف المطيري ، والثاني سالم السويلم و زياد السويلم ، والثالث محمد المدلوح و مهدي هليل .

وعلى هامش البطولة كرم نائب رئيس الاتحاد السعودي الطاولة عبدالرحمن الهويش لاعبي نادي الاتحاد لحصولهم على المركز الأول في بطولة الأندية الخليجية التي أقيمت مؤخرا بمملكة البحرين كما تم تكريم لاعب المنتخب سالم السويلم لحصوله على المركز الأول في بطولة غرب آسيا والتي اختتمت مؤخرا في سلطنة عمان ، كما كرم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالدمام حامد السريعي لجنة المسابقات والحكام وتقديم درع للاتحاد العربي السعودي لكرة الطاولة .