وكيل إمارة الرياض يفتتح فعاليات ومعارض أسبوع المرور الخليجي ” حياتك أمانة “

صراحة – نواف العايد : نيابة عن صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض افتتح صباح اليوم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني فعاليات ومعارض أسبوع المرور الخليجي ” حياتك أمانة ” وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض .
ونقل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرجال المرور مقدراً لهم دورهم الكبير وعملهم الجليل ، مؤكداً أهمية زيادة الوعي في السلوك المروري وتسليط الضوء على الأخطاء والقصور وطرق علاجها .
وقال القرني ” إن التقارير الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية تشير إلى ما يقارب 50 ألف قتيل بسبب الحوادث المرورية ، وأنها من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال ، فيما أن للتدابير الوقائية اليسيرة إمكانية إخفاض عدد الوفيات بشكل كبير وملموس ، ومن هنا اعتنت أكثر دول العالم بوضع إجراءات وقائية لضمان السلامة المرورية ” .