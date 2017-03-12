وكيل إمارة الرياض يفتتح فعاليات ومعارض أسبوع المرور الخليجي ” حياتك أمانة “

صراحة – نواف العايد : نيابة عن صاحب السمو الملكي ‏فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض افتتح صباح اليوم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني فعاليات ومعارض أسبوع المرور الخليجي ” حياتك أمانة ” وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض .

ونقل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرجال المرور مقدراً لهم دورهم الكبير وعملهم الجليل ، مؤكداً أهمية زيادة الوعي في السلوك المروري وتسليط الضوء على الأخطاء والقصور وطرق علاجها .

وقال القرني ” إن التقارير الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية تشير إلى ما يقارب 50 ألف قتيل بسبب الحوادث المرورية ، وأنها من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال ، فيما أن للتدابير الوقائية اليسيرة إمكانية إخفاض عدد الوفيات بشكل كبير وملموس ، ومن هنا اعتنت أكثر دول العالم بوضع إجراءات وقائية لضمان السلامة المرورية ” .