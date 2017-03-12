العقيد العدواني: تمديد العمل بالعفو الملكي بسجون جازان له نتائج إيجابية على المستفيدين منه

صراحة – محمد المحسن : أوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بجازان المكلف العقيد عائض بن عبدالله العدواني أن تمديد العمل بالعفو الملكي الكريم بسجون المنطقة يشمل قضايا الحق العام بالسجن العام بمدينة جيزان والسجون الفرعية بمحافظات ابو عريش والدرب وبيش والطوال ومركز الشقيري.

وأشار إلى أن هذا القرار تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في التعميم المبلغ لإمارة منطقة جازان والمديرية العامة للسجون ليتم تطبيقها من قبل لجان مختصة تضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت إشراف إمارة المنطقة , مؤكداً أهمية القرار ونتائجه الايجابية المتوقعة على المستفيدين والمستفيدات منه , نفسياً واجتماعياً ومنها التئام شملهم بأسرهم مرة أخرى .

وفي هذا الصدد رفع نزلاء ونزيلات سجون منطقة جازان ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الموافقة على تمديد العمل بالعفو الملكي بسجون المنطقة مراعاة لما تشهده من تكدس وزيادة ملحوظة في أعداد النزلاء.

من جانبها عدّت رئيسة القسم النسائي باللجنة بالنيابة خديجة بنت الحسين النعمي ، تمديد العفو ، فرصة حقيقية للنزلاء والنزيلات لمراجعة النفس والندم على ما بدر منهم في حق مجتمعهم وأسرهم والعزم على بدء حياة جديدة بعيداً عن رفقاء السوء ومواطن الشبهات.