الأمير سلطان بن سلمان يفتتح أحد فنادق روكو فورتي بجدة

صراحة – محمد المحسن : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , بجدة اليوم , أحد فنادق روكو فورتي “فندق أصيلة” , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة .

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن محتويات الفندق ، مؤكداً أن الفندق يعد علامة فارقة من جهة أن المستثمر سعودي باستقطابه كوادر سعودية مدربة تدريبا عاليا من شباب وفتيات , إضافة إلى تجهيزاته الفنية باحتوائه ألفي قطعة فنية من أعمال فنانين سعوديين,مشيراً سموه إلى أن الفنادق مقبلة على الحرف السعودية بحيث تكون تجهيزات الفنادق من إنتاج الحرفيين .