الأمير خالد الفيصل يحاضر عن منهج الاعتدال الثلاثاء القادم

صراحة – نواف العايد : يتحدث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ،في محاضرة لسموه الثلاثاء المقبل عن منهج الاعتدال يعقبها حوار مفتوح مع طلاب ومنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وأعرب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة للقاء الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة للحديث عن ثقافة الاعتدال التي عمل سموه على تأصيلها بدءاً من إنشاء كرسي الاعتدال الذي استمر يقدم البرامج والفعاليات الخاصة بثقافة الاعتدال ومنهجه على مدى خمسة أعوام ، ويقدم العديد من الأنشطة والفعاليات والجوائز التقديرية المختلفة لجميع أبناء المجتمع.