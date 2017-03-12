تدشين برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات الموظفين بمطار الملك عبدالعزيز

صراحة – فيصل القحطاني : دشن اليوم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني برنامجاً تدريبياً يستهدف ٣٠٠ من موظفي القطاعات الحكومية بالمطار، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”، ولمدة ثلاثة أيام.

وقال مستشار مديرعام المطار عبد المحسن الشيخ في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، أن البرنامج يستهدف الموظفين الذين لهم تعامل مباشر مع الركاب مثل موظفي الصالات والجوازات والأجهزة الأمنية الأخرى والخدمات الأرضية بهدف تحسين مستوى الأداء وتحقيق رضاء المسافرين.

وأكد حرص إدارة المطار على التفاعل مع مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، منها برنامج “كيف نكون قدوة”، الذي يندرج تحت استراتيجية المنطقة في بناء الإنسان عن طريق دعم الجهود التنموية في المنطقة من خلال المبادرات الثقافية والإجتماعية التي يشارك فيها المجتمع ومؤسساته.

وأشار إلى أن محتوى البرنامج التدريبي الذي تنظمه إدارة المطار بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران يحمل شعار” كيف نكون قدوة” وينطوي على دلالات تنعكس على صناعة القدوة الحسنة في العمل وترجمة ذلك من خلال ترسيخ العبارة في اذهان المتدربين، ليكونواعلى قدرالمسئولية وتقديم الخدمة التي يتطلع اليها مرتادي المطار.