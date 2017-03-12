الأمير جلوي بن عبدالعزيز ينوّه بتوجيهات نائب خادم الحرمين برعاية المرابطين طبيًّا

صراحة – محمد المحسن : نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتوجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتعزيز الرعاية الطبية للرجال المرابطين على الحدود، وسرعة إنجاز الخدمات الإسعافية، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يبذلونه من أعمال جليلة في سبيل حماية المقدسات والذود عن أرض الوطن.

وهنأ سموه الأبطال الصامدين على الحدود، بما يلقونه من رعاية أبوية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وهم أهل لذلك، حيث نذروا أنفسهم لخدمة الوطن بكل صدق وإخلاص وأمانة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، حيث استعرض سموه خطة تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية بالمنطقة