جناح المملكة في معرض برلين الدولي للسياحة في المرتبة 13 في عدد الزوار



صراحة – خالد الحسين : احتل جناح المملكة المشارك في معرض بورصة برلين للسياحة 2017 المقام حاليا في العاصمة الألمانية، المرتبة 13 ضمن أكثر من (10.000) جناح في المعرض تمثل 200 دولة وعددا من الشركات والجهات المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك وفقا لاحصائية الشركة المنظمة للمعرض.

ورغم أن المملكة تشارك للمرة الأولى في هذا المعرض الذي يعد اكبر معرض للسياحة في العالم، ورغم أن جناحها يقع في أطراف المعرض الذي تبلغ مساحته اكثر (160.000) م2 ، إلا أن الجناح يشهد إقبالا لافتا من مختلف فئات الزوار.

وقد أكد نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ عبد الله بن عبدالملك المرشد أن هذا الاقبال الكبير على جناح المملكة يعكس نجاح مشاركة المملكة، وما تتمتع به المملكة من مكانة بارزة على المستوى الاقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه لم يتوقع هذا الاقبال الكبير من الزوار على الجناح، خاصة وأن الهيئة لم ترغب في عمل حملة ترويجية أو تسويقية لجناحها كما تعمل معظم الجهات المشاركة في المعرض، حيث يهمنا في هذه المرحلة تعريف الزوار بالمملكة وتاريخها وحضاراتها المتعاقبة، وما تتميز به من مقومات طبيعية وتاريخية وسياحية وتنوع ثقافي وبيئي، وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استفادة الشباب السعودي العامل في الاستثمارات السياحية والفندقية من هذه المعارض من خلال تبادل الخبرات، والاسهام في دعم وتطوير الاستثمار السياحي بالمملكة، من خلال الجهات والشركات والفنادق السعودية المشاركة في الجناح.

وقد أكد عدد من الزوار أن مشاركة المملكة في المعرض تشكل إضافة هامة لهذا المحفل الدولي الذي تركز فيه الدول على التعريف بحضاراتها وتاريخها، واقتصادها، ومعالمها الطبيعية.

يشار إلى أن معرض بورصة برلين للسياحة يعد أكبر معرض للسياحة على مستوى العالم، وتشارك فيه الوزارات والهيئات المعنية بالسفر والسياحة في دول العالم، إضافة إلى الشركات والجهات المتخصصة في السياحة والسفر والاستثمار والطيران والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويقوم بتغطية المعرض أكثر من 3000 إعلامي. كما يعقد على هامش المؤتمر عشرات الورش والدورات والمحاضرات المتخصصة وبعض المؤتمرات الدولية المتخصصة في السياحة والسفر.