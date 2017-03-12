“الحصيني” مندوباً دائماً للمملكة بمنظمة التجارة العالمية في جنيف

صراحة – نواف العايد : قدم سعادة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني أوراق اعتماده مندوبا دائما للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية لمدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو بمقر المنظمة في جنيف.

وأكد الحصيني مواكبة تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين باستمرار دور المملكة المسئول في استقرار وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي من خلال دورها الرائد في مؤسسات العمل الدولي حيث تلعب السياسات التجارية والاستثمارية وتعزيز فرص النفاذ للأسواق العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية محاور رئيسية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.

وثمن مدير عام منظمة التجارة العالمية خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد دور المملكة الرائد اقليميا ودوليا كدولة عضو رئيسية وعضو مجموعة العشرين .

وكان الاستاذ الحصيني أحد أعضاء فريق التفاوض السعودي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وسبق أن شغل عدة مناصب هامة في القطاعين الحكومي والخاص من أبرزها عمله وكيلاً لشئون الصناعة بوزارة التجارة ونائباً لمدير الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وعضو مجلس إدارة سابك ،ورئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .

كما شغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ولجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن، واللجنة التحضيرية لمجلس القوى العاملة، ولجنة التوازن الاقتصادي.

كما ترأس أيضاً لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة خلال فترة عضويته في مجلس الشورى لثلاث دورات، وعمل كذلك بوزارة المالية والاقتصاد، وصندوق النقد الدولي، وشغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة في الاتحاد البرلماني الدولي .

ويحمل مندوب المملكة الدائم في منظمة التجارة العالمية شهادة الماجستير في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن 1986م.