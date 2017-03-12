جناح المؤلفين يعرض 280 عنوانا لـ 200 كاتب سعودي

صراحة – محمد المحسن : شهد جناح المؤلفين السعوديين إقبالاً كبيراً من قبل زوار معرض الرياض الدولي للكتاب منذ اليوم الأول لافتتاحه الأربعاء الماضي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتقدر العناوين المعروضة في الجناح نحو 280 عنوانا، لـ 200 مؤلف سعودي من مختلف مناطق المملكة، ولا يزال يستقبل الجناح بعض الإصدارات – بصورة استثنائية – إذا كان المؤلف من خارج مدينة الرياض.

وعن مجالات المؤلفات المعروضة، أوضح رئيس الجناح مشعل البقمي أن عناوين الكتب الموجودة مختلفة، وفي كافة المجالات، لكن الرواية تأتي في المقدمة، وغالبية كتابها من فئة الشباب من الجنسين، وتأتي الكتب الدينية في المرتبة الثانية، مشيراً إلى الحضور المتميز كان للعنصر النسائي لاقتناء الروايات.

وأوضح البقمي أن إدارة المعرض خصصت هذا الجناح تشجيعاً من وزارة الثقافة والإعلام للمؤلفين السعوديين، الذين ليس لديهم دار نشر تقوم بهذا الدور، أو لمحدودية إنتاجهم، وهذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.

وسبق أعلنت إدارة المعرض عن استقبال الكتب والشروط التي يستقبلها الجناح، وهي أن تكون مفسوحة من وزارة الثقافة والإعلام، وأن تكون من إصدارات الحديثة (الثلاث سنوات الأخيرة)، كما يتولى الجناح تحصيل قيمة الكتب النقدية بعد أن يحدد كل مؤلف السعر المناسب لبيع مؤلفاته.