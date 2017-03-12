ديبورتيفو لاكورونيا ينجح في إيقاف زحف برشلونة بالفوز عليه بهدفين

صراحة – وكالات: نجح نادي ديبورتيفو لاكورونيا في إيقاف زحف نادي برشلونة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب ريازور في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بقوة من جانب الفريقين حيث حاول برشلونة جاهداً من أجل تسجيل هدف التقدم ليحصل على الأفضلية، لكن دفاعات ديبورتيفو المُحصّنة منعتهم من ذلك.

ديبورتيفو اعتمد على اللعب الطويل من أجل خطف دفاعات برشلونة بالمرتدات السريعة على امل التقدم بالنتيجة، لكن دفاعات برشلونة كانت تمنعهم بمساعدة حارسهم الألماني مارك أندري تير شتيغن.

وفي هجمة مثالية لديبورتيفو تمكن المهاجم المتميز خوسيلو من تسديدة كرة قوية على تير ستيغن الذي تصدى لها ببراعة كبيرة خرجت إلى ركنية، لكن الحارس الذي تميّز في الإنقاذ فشل في التعامل مع الركلة الركنية للكرة ذاتها ليتمكن خوسيلو من هز شباك البلاوغرانا بالهدف الأول في الدقيقة ٤٠ لينتهي الشوط الأول بتقدم الديبور بهدف نظيف.

الشوط الثاني بدأ سريعاً من جانب برشلونة الذي نجح في تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز من تسديدة أرضية قوية مستغلاً تخبط الكرة في منطقة جزاء الديبور في الدقيقة ٤٦.

لكن ديبورتيفو عاد ليسيطر على مجريات اللعب بطريقة كبيرة أملاً في تسجيل هدف التقدم لكن تير شتيغن كان لهم بالمرصاد حتى نجح القائد أليكس في استغلال ركنية فريقه في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض برأسية رائعة في الدقيقة ٧٤.

ضغط برشلونة بكامل خطوطه من أجل خطف هدف التعادل على الأقل في الدقائق الأخيرة لكنهم فشلوا في ذلك لتنتهي المباراة بفوز الديبور بهدفين مقابل هدف واحد.