فتح باب القبول لوظائف المديرية العامة للدفاع المدني

صراحة – فيصل القحطاني : تعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن توفر وظائف شاغرة برتبة عريف لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة او التقنية او ما يعادلها في تخصص (تقنيات الإنترنت- برمجيات الحاسب- شبكات الحاسب- أنظمة الشبكات)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية ومعهد الإدارة العامة أو ما يعادلها، ورتبة (جندي) لخريجي الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 13 / 6 / 1438 هـ الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 17 / 6 / 1438 هـ الساعة 10:00 صباحاً عبر بوابة توظيف أبشر، وفق الشروط التالية :

أن يكون المتـقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده في أثناء خـدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل سن المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عـاماً حسب بطاقة الأحوال عـند التقديم للخدمة العسكــرية على أن تكون البطاقة سـارية الصلاحية.

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب لائحة اللياقة الطبية للمتقدمين للالتحاق بالسلك العسكري.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات، أو أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفا في جهة حكومية.

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من امرأة غير سعودية.

أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول.

يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل.

يلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها وعدم السماح للغير كائن من كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات وأي طلب لا يصدر منه لا يمثله ولا يعتد به، ويلتزم بحصر مطالبته فيما يخص العمل من خلال المراجع المختصة.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها:

تشترط المديرية العامة للدفاع المدني على جميع المتقدمين إجادة السباحة لكافة الوظائف المعلن عنها علماً بأن هناك اختبار للسباحة للمتقدمين في كافة التخصصات ضمن إجراءات القبول.

الثا: تعليمات هامة

سوف يتم استبعاد أي متقدم يتضح عدم صحة المعلومات التي قام بإضافتها في سجل القبول بالإنترنت.

عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائية حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة.

العمل في أي مكان من مواقع الدفاع المدني حسب الشاغر الملائم لتخصص المتقدم.

ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعايير المحددة من اللجنة الإشرافية للقبول والتسجيل.

دورة السباحة لا تعد دورة يمكن إضافتها في حقول الدورات وسيتم استبعاد عموم مضيفي تلك الدورة من إكمال إجراءات القبول.

وللتقديم على الوظائف.. اضغط هنا