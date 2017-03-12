بلدية البدع تنفذ حملات رقابية على المطاعم بالمحافظة

صراحة – تبوك: نفذت بلدية محافظة البدع اليوم جولات مفاجئة على المطاعم بالمحافظة حيث رصدت كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين ضمن حملاتها الرقابية المستمرة على مختلف المنشآت التجارية داخل المحافظة وخارجها .

وأكد رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية , داعياً عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ فوراً عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل .