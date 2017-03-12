اختتام فعاليات أسبوع موهبة بتعليم المدينة المنورة

صراحة – المدينة المنورة: اختتمت إدارة الموهوبات بالمدينة المنورة فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة و الإبداع للعام الدراسي 1438 هـ التي نظمتها الإدارة ضمن الاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة و الإبداع .

وبلغ عدد الطالبات المستفيدات من الفعاليات 360 طالبة , و 160 منسقة موهوبات و 90 من الأمهات , الذين عبرن عن مدى استفادتهن من الورشة المقدمة و التي لامست احتياجهن الفعلي و فتحت لهن آفاقاً معرفية و مهارية أشمل و أرحب .

وتضمن البرنامج الذي أقيم مؤخراً , عدداً من الفعاليات المتنوعة والأنشطة العلمية والورش التدريبية والمحاضرات بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار في المجتمع ، واستثمار أوقات الطلاب بالنافع المفيد ، وتنمية الجوانب البحثية والإبداعية لدى الطلاب الموهوبين , إلى جانب ورش “الابتكار ورؤية 2030 ” وورشة “صناعة الأفكار الإبداعية” بالتعاون مع جامعة طيبة .