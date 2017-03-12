وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يجتمع مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الثنائية

صراحة – الرياض: اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد اليوم بديوان الوزارة مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الثنائية السفير نزار بن عيسى الخير الله والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، التي تأتي استكمالاً لزيارة معالي وزير الخارجية للعاصمة العراقية بغداد الشهر المنصرم.

عقب ذلك حضر وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الثنائية مأدبة الغداء التي أقيمت تكريماً له والوفد المرافق.

حضر الاجتماع ومأدبة الغداء القائم بأعمال سفارة المملكة في بغداد عبدالعزيز بن خالد الشمري ، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور رشدي بن محمود العاني ، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والعراقي.