مدير جامعة الطائف : الجامعة تدعم تطلعات المجتمع التنموية

صراحة – الطائف: أكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عزم الجامعة على دعم تطلعات المجتمع المحلي بمحافظة الطائف التنموية ، والخروج بأنشطتها وفعالياتها وبرامجها إلى خارج أسوار الجامعة، فضلاً عن تركيز جهودها البحثية العلمية لإيجاد الحلول لمختلف المشكلات والتحديات المجتمعية القائمة في مختلف المجالات.

وأوضح مدير جامعة الطائف خلال مشاركته في ثلوثية الشيخ إسماعيل قاضي بالطائف أن إدارة الجامعة حريصة على التعرف على آمال وتطلعات المجتمع المحلي لدور جامعة الطائف في خدمة المجتمع، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول ما يمكن أن تقدمه الجامعة للطائف وأهاليها في المجالات كافة، مؤكداً سعي الجامعة لأن تكون قدوة للجامعات في دورها ومشاركتها المجتمعية الفاعلة في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور زمان: “نطمح لأن تكون جامعة الطائف الجامعة القدوة لممارسة هذا الدور الرئيس من أدوار محاضن التعليم العالي، وهو المشاركة بشكل جاد وفاعل مع المجتمع المحلي، ودعم مناحي الثقافة والأنشطة في المحافظة، وتنمية المجتمع، وإلغاء الأسوار الحاجزة بين إمكانات الجامعة العلمية والمعرفية ومرافقها وخدماتها وبين أهالي محافظة الطائف والمؤسسات المدنية والعسكرية بالمحافظة”.

ولفت النظر إلى أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على خدمة محافظة الطائف ودعم أنشطتها الثقافية والسياحية والمجتمعية، وتسعى إلى زيادة مشاركاتها المجتمعية، وتسخير قدراتها وطاقاتها لخدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.

وأشار الدكتور زمان إلى التحولات التي تشهدها محافظة الطائف مع إطلاق العديد من مشاريع التنمية والتطوير، وأهمها مشروع “الطائف الجديد”، الذي يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , وبمشاركة فاعلة وكبيرة من عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ونوه إلى حرص جامعة الطائف على الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية كافة لتحقيق أهدافها المشتركة لإنجاح مشروع “الطائف الجديد” وغيره من المشاريع التنموية , مؤكداً أن الجامعة بما يتوافر فيها من خبرات علمية وأكاديمية متميزة مؤهلة لأن تكون بيت خبرة استشارية لدعم جميع الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها.