ارتفاع عدد القتلى جراء اصطدام حافلة بتجمع في هايتي إلى 38

صراحة – وكالات : ارتفعت حصيلة الضحايا في حادجث اصطدام حافلة بحشد في هايتي، يوم الأحد 12 مارس/آذار، إلى 38 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن أجهزة الأمن.

وفي وقت سابق من الأحد أفادت تقارير إعلامية عن مقتل 34 شخصا جراء الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أن الشاحنة صدمت بـ”شكل عرضي”، مجموعة من الأشخاص صباح الأحد، في مدينة غوناييف على بعد 150 كلم من عاصمة هايتي بورت أو برانس، حيث صدمت الحافلة أولا شخصين مترجلين، فقتلت أحدهما، وعند محاولتها الهرب صدمت ثلاث مجموعات من الأشخاص كانوا على الطريق.

ووفقا للمعلومات الأخيرة فإن الحادث تسبب في إصابة 13 أشخاص بجروح، عدد منهم في حالة حرجة.