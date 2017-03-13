مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة 2030

صراحة – واس : عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الأحد في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتقرير الربعي حول مؤشرات سير العمل في البرامج الحالية والمستقبلية المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واطلع المجلس على تحليل استراتيجي لتحقيق الرؤية والعوامل الرئيسة الممكنة لذلك.

كما ناقش المجلس تحليلاً لتغطية المستويات الثلاثة من الأهداف الاستراتيجية للرؤية، وتقريراً عن سير العمل وأهم الممكنات التي تدعم إنجاز الرؤية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.