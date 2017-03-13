إضراب جديد للعاملين بمطاري برلين بسبب الرواتب

صراحة – وكالات : أعلنت نقابة عمال الخدمات الأرضية في مطاري العاصمة الألمانية برلين أن العمال بدأوا إضرابا عن العمل لمدة 25 ساعة يوم الاثنين في تصعيد لنزاع بشأن الرواتب أدى بالفعل إلى إلغاء نحو ألف رحلة جوية.

وقال متحدث باسم مطاري برلين إن جميع الرحلات تقريبا ستلغى يوم الاثنين بواقع 194 رحلة في مطار شونفيلد و448 في مطار تيجيل.

وذكرت النقابة في بيان أن العاملين في المطارين سيضربون عن العمل يوم الاثنين في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) وينهون الإضراب يوم الثلاثاء في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وقالت شركة لوفتهانزا إنها ستلغي كل الرحلات يوم الاثنين من فرانكفورت وميونيخ إلى برلين ومن العاصمة الألمانية إلى المدينتين. ولم تذكر عدد الرحلات التي سيشملها الإلغاء.

وتريد النقابة زيادة رواتب الموظفين الأرضيين من نحو 11 يورو في الساعة إلى 12 يورو(12.80 دولار) في إطار اتفاق جماعي لمدة عام. وعرضت الإدارة في البداية زيادة قدرها نحو عشرة سنتات في الساعة على مدى أربع سنوات ثم حسنت هذا العرض إلى ثمانية في المئة خلال ثلاث سنوات.

وقال إنريكو رومكر المفاوض عن نقابة فيردي لعمال الخدمات في بيان “الحجم (الزيادة) صغير للغاية والمدة طويلة أكثر مما ينبغي ومن الصعب التوصل إلى تسوية على هذا الأساس.”

وإلى جانب لوفتهانزا تخدم شركات طيران إير برلين وإيزي جيت وريان إير المطارين.

وتشمل الوظائف الأرضية تسجيل دخول المسافرين وتحميل وتفريغ الطائرات وتوجيه الطائرات على مدرج المطار.

وتقطعت السبل بآلاف الركاب في برلين يوم الجمعة بعد أن أدى الإضراب السابق للموظفين الأرضيين إلى إلغاء نحو 700 رحلة.