بدء العمل في عيادة المسالك البولية بمستشفى القوارة بالقصيم

صراحة – خالد الحسين : أعلنت وزارة الصحة, عن بدء العمل في عيادة المسالك البولية في مستشفى القوارة بالقصيم, حيث تُعد إضافة إلى منظومة العيادات الطبية التخصصية بالمستشفى ، بعد أن استكملت جاهزيتها .

وستقوم العيادة بتشخيص وفحص أمراض الكلى والمسالك البولية ومناظير المسالك البولية التشخيصية وتفتيت الحصوات, وكذلك أمراض الذكورة والعقم عند الرجال.

من جانب آخر, استقبلت مستشفيات القصيم أمس, أكثر من 2500 مراجع وذلك جراء موجة الغبار التي تعرضت لها المنطقة, حيث قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة خدماتها العلاجية والإسعافية للمراجعين .