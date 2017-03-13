ماليزيا تعتقل خمسة فلبينيين للاشتباه في صلتهم بداعش

صراحة – وكالات : قالت الشرطة الماليزية يوم الاثنين إنها اعتقلت سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وماليزيا في حالة تأهب منذ أن شن مسلحون على صلة بالتنظيم المتشدد عدة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير كانون الثاني 2016.

واعتقلت ماليزيا أكثر من 250 شخصا بين 2013 و2106 للاشتباه في قيامهم بأنشطة متشددة على صلة بالدولة الإسلامية.

وقال المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر في بيان إن معظم الاعتقالات تمت خلال عملية في ولاية صباح بجزيرة بورنيو هذا الشهر.

وقال خالد إن فلبينيا يحمل إقامة دائمة في ماليزيا اعتقل للاشتباه في جمع أموال وتحويلها إلى محمود أحمد ومحمد جورايمي أوانج رايمي وهما ماليزيان انضما للدولة الإسلامية في جنوب الفلبين.

وأضاف أن فلبينيا وفلبينية اعتقلا لقيامهما بتهريب ثلاثة من متشددي الدولة الإسلامية من ماليزيا وإندونيسيا إلى جنوب الفلبين عبر ولاية صباح.

وقال خالد إن الماليزي اعتقل في مطار كوالالمبور الدولي يوم الأحد بعد ترحيله من تركيا.

وسافر الماليزي إلى اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول بهدف دخول سوريا.