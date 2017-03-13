نجاح عملية إزالة ورم لفتاة في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

صراحة – واس : نجح فريق طبي بحمد الله, في إجراء عملية لاستئصال ورم من المبيض الأيمن لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً, بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء .

وكانت المريضة قد حضرت للعيادات الخارجية بالمستشفى وهي تعاني من آلام وانتفاخ في البطن, وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل والإشعات اللازمة تبين وجود ورم على المبيض الأيمن, كما كانت تعاني سابقاً من ضيق في الصمام الميترالي نتيجة رومايتزم قلبية.

وجرى تركيب حلقة لتوسعة الصمام الميترالي وهي في عمر الطفولة، وبعد استشارة أطباء القلب والباطنية والتخدير تم إجراء عملية استئصال الكيس من على المبيض الذي بلغ وزنه 3.6 كغم مع المحافظة على المبيض, ولا زالت المريضة تحت المتابعة في المستشفى وهي في حالة تحسن مستمر ولله الحمد.