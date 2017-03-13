“سلطان الخيرية” تدشن انطلاقة الأعمال الإنشائية في مشروع جامع الأمير سلطان

صراحة – واس : دشنت مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية أمس الأول, انطلاقة الأعمال الإنشائية في مشروع جامع الأمير سلطان بن عبد العزيز, الذي تقيمه المؤسسة في مدينة العيون بمحافظة الأحساء، حيث تم في مقر المؤسسة بالرياض توقيع عقد بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة.

ويعد المجمع صرحاً خدمياً يلبى احتياجات مدينة العيون، حيث صمم الجامع الذي يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصل، ويضم مصلى للنساء، كما يضم مركزاً لإكرام الموتى, بالإضافة لمبان خدمات متعددة أمامية وخلفية وخارجية ومواقف للسيارات, إضافة إلى وحدات سكنية للإمام والمؤذن.

وكان مجلس أمناء المؤسسة قد أقر مؤخراً, برنامجاً خاصاً للعناية بالمساجد التي شيدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ, على نفقته الخاصة داخل المملكة والبالغ عددها 103 مساجد وجوامع، و 6 مساجد في الخارج، وتم في إطار هذا البرنامج ترميم وصيانة عددا منها.