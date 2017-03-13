محاضرات توعوية بمساجد محافظة خليص

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد خلال الفترة من 18 / 6 – 1 / 7 / 1438 هـ عدداً من المحاضرات في مساجد وجوامع محافظة خليص.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري، أن أولى المحاضرات سيلقيها حسن القعود يوم الجمعة المقبل بعنوان ” كيف نكون قدوة ” بجامع حبيب الحرشني في قرية أبو حليفاء بعد صلاتي المغرب و العشاء .

كما سيلقي فيصل العمري يوم الجمعة 18 / 6 محاضرة عن ” القدوة في تربية الأبناء ” بجامع الملك فهد بحي الصدر ،فيما يلقي حميد المزروعي يوم السبت 19 / 6 محاضرة بعنوان ” مفهوم السمع والطاعة عند أهل السنة ” بجامع لطيفة الجار الله بحي الدف بعد صلاة العشاء.

وتقام محاضرة بعنوان “اليوم الآخر” يلقيها عبدالله الرسي بجامع الحسين بن علي بحي المغاربة يوم السبت 26 / بعد صلاة المغرب ،ومحاضرة أخرى بعنوان ” وصف الجنة ” بجامع عثمان بن عفان بحي الدف يوم الأربعاء 1 / 7 بعد صلاة المغرب .