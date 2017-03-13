مستشفى حفر الباطن المركزي يحصل على ترخيص ممارسة ” الطب النووي ”

صراحة-حفرالباطن:حصل مستشفى حفر الباطن المركزي، على ترخيص “ممارسة الطب النووي”، من قِبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلة بالمركز الوطني للحماية من الإشعاع.

وعملت وزارة الصحة على تجهيز قسم الطب النووي من خلال تلبية المعايير وتوفير متطلبات الترخيص، ممثلة في اختبارات الجودة للتدريب لقسم الطب النووي، والعمل على خطة طوارئ في حال وجود مخاطر إشعاعية، ومعايرة أجهزة القياس الإشعاعي، وتوفير بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها، وكذلك تحديد مسؤول عن الحماية من الإشعاع.

وتم توفير الأجهزة اللازمة لعمل قسم الطب النووي وهي : جهاز SPECT-CT وهو جهاز الجاما كاميرا، وجهاز كشف نشاط الغدة الدرقية، وأجهزة المختبر الحار .

يذكر أن الطب النووي يعد من أهم الأقسام في مجال الصحة ويختص في تشخيص مختلف الحالات المرضية والدقيقة ويمكن من خلاله كشف وعلاج أنواع من السرطانات مثل سرطان الغدة الدرقية ، حيث يخدم شريحة ذات نطاق واسع بالمحافظة والقرى والهجر التابعة لها، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المحافظة .