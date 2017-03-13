النفط ينخفض لأقل مستوى في 3 أشهر مع زيادة الحفارات الأمريكية

صراحة-وكالات:انخفضت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين رغم جهود منظمة أوبك الرامية لخفض إنتاج الخام نتيجة استمرار الزيادة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 50.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني. وكان الخام قد أغلق في الجلسة السابقة منخفضا 1.6 في المئة عند 51.37 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا بما يوزاي 0.9 في المئة إلى 48.04 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني.

ويتجه برنت للانخفاض لليوم الخامس على التوالي وهي أطول موجة هبوط من نوعها منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني والتي استمرت ستة أيام. وفقد الخام خلال هذه الموجة 8.8 في المئة من قيمته ليسجل أسوأ أداء منذ منتصف يونيو حزيران 2016.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتكبد خسائر لليوم السادس على التوالي حيث فقد 9.8 في المئة.

ويأتي هبوط الأسعار مع زيادة منصات الحفر التي تنقب عن النفط في الولايات المتحدة ونمو مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم لتسجل مستوى قياسيا